Struff folgt Zverev und Kohlschreiber in die dritte Runde

New York (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff (28) hat im fünften Anlauf erstmals die dritte Runde der US Open erreicht. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein gewann gegen den Franzosen Julien Benneteau nach 2:58 Stunden 6:2, 4:6, 6:1, 3:6, 6:3 und egalisierte damit sein bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis, das er erst im Juli in Wimbledon aufgestellt hatte.

Jan-Lennard Struff gewinnt sein Match nach 3:55 Stunden © SID

Am Samstag spielt Struff entweder gegen den an Position zehn gesetzten David Goffin (Belgien) oder den Niederländer Robin Haase um sein erstes Achtelfinale bei einem der vier Majorturniere. Ebenfalls am Samstag kommt es in der dritten Runde zum deutschen Duell zwischen Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg)