Struff gewinnt Auftaktmatch in Dubai - Maden scheitert

Dubai (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Dubai ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige besiegte den Österreicher Andreas Haider-Maurer in 57 Minuten mit 6:2, 6:4 und folgte damit Philipp Kohlschreiber (Augsburg) in die Runde der letzten 16. Im Achtelfinale trifft Struff auf den an Position acht gesetzten Japaner Yuichi Sugita.

Jan-Lennard Struff zieht in Dubai ins Achtelfinale ein © SID

Der Stuttgarter Qualifikant Yannick Maden dagegen unterlag in seinem erst fünften Match auf der ATP-Tour dem an Position vier gesetzten Bosnier Damir Dzumhur mit 3:6, 4:6. Zuvor verlor der topgesetzte ATP-Weltmeister Grigor Dimitrow (Bulgarien) überraschend mit 6:4, 5:7, 4:6 gegen den Tunesier Malek Jaziri.

Nach Dimitrows Aus ist aus den Top 20 der Weltrangliste lediglich noch der Franzose Lucas Pouille beim mit 3,057 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in der Wüste vertreten. Das Schweizer Tennis-Idol Roger Federer hatte seinen Start beim 500er-Turnier in Dubai kurzfristig abgesagt und nahm stattdessen am Dienstagabend an der Gala zur Vergabe der Laureus World Sports Awards in Monaco teil.