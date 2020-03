Struff gewinnt, Kohlschreiber patzt - 1:1 gegen Weißrussland

Düsseldorf (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) holte den ersten Punkt, Philipp Kohlschreiber (Augsburg) kassierte den Ausgleich: Mit einem 1:1 gehen die Davis-Cup-Teams aus Deutschland und Weißrussland in den zweiten Tag der Qualifikation in Düsseldorf. Struff gewann das Auftakteinzel gegen Ilja Iwaschka in 79 Minuten mit 6:4, 6:4. Anschließend unterlag Kohlschreiber Weißrusslands Spitzenspieler Egor Gerassimow nach 2:38 Stunden mit 6:4, 5:7, 6:7 (3:7).

Kohlschreiber verliert sein Match gegen Gerassimow © SID

Am Samstag (12.00 Uhr/sportdeutschland.tv) spielen im Doppel die French-Open-Sieger Andreas Mies (Köln) und Kevin Krawietz (Coburg) gegen Gerassimow und Alexander Sgirowsky. In den Einzeln treten danach Struff und Gerassimow sowie Kohlschreiber und Iwaschka gegeneinander an. Der Sieger von Düsseldorf bekommt das Ticket für die Finalrunde im November in Madrid.