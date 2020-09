Struff in der dritten Runde von New York

New York (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) hat zum zweiten Mal nach 2018 die dritte Runde der US Open erreicht. Der 30-Jährige, als Nummer 28 erstmals in New York gesetzt, gewann gegen Michael Mmoh (USA) mit 6:2, 6:2, 7:5 und trifft nun auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) oder den Briten Kyle Edmund.