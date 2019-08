Struff nach souveränem Sieg über Tsonga in Runde zwei

Montréal (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat zum Start des ATP-Masters in Montreal überzeugt. Der 29-Jährige aus Warstein bezwang zum Auftakt des Hartplatzturniers den früheren Australian-Open-Finalisten Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) in nur 68 Minuten souverän mit 6:2, 6:2. Struffs Gegner in der zweiten Runde ist entweder Hamburg-Sieger Nikolos Basilaschwili (Georgien/Nr. 13) oder Dusan Lajovic (Serbien).

Struff steht nach einem deutlichen Sieg in Runde zwei © SID

Im fünften Aufeinandertreffen mit dem Franzosen war es der zweite Sieg für Struff, der sich damit für seinen schwachen Start in die Hartplatzsaison rehabilitierte. In der Vorwoche war er beim Turnier in Washington in seiner Auftaktpartie am Australier Jordan Thompson gescheitert.

Neben Struff sind aus deutscher Sicht beim mit rund 6,3 Millionen US-Dollar dotierten Turnier noch der an Nummer drei gesetzte Alexander Zverev (Hamburg) und Washington-Halbfinalist Peter Gojowczyk (München) im Einsatz.