Struff nimmt an Thiems Turnier in Österreich teil

Köln (SID) - Jan-Lennard Struff nimmt am Tennisturnier "THIEMs7" in Kitzbühel teil. Die 30 Jahre alte Nummer 34 der Welt aus Warstein ersetzt den Kroaten Kroate Borna Coric, der bei der vielkritisierten Adria-Tour positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das vom österreichischen Topspieler Dominic Thiem mitorganisierte Event findet vom 7. bis 11. Juli statt und wird bei ServusTV übertragen.

Jan-Lennard Struff nimmt am Turnier "THIEMs7" teil © SID

Das Turnier ist insgesamt 300.000 Euro Preisgeld dotiert, bis zu 500 Tennisfans werden die Spiele am Center Court in Kitzbühel live verfolgen können. In Struffs Gruppe A sind neben Thiem auch Andrej Rublew (Russland) und Grigor Dimitrow (Bulgarien) vorgesehen, der ebenfalls einen positiven Coronatest nach seiner Teilnahme an der Adria-Tour bekanntgegeben hatte.