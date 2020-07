Struff verpasst Halbfinale bei Thiem-Turnier in Kitzbühel

Köln (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim "Thiems7"-Turnier in Kitzbühel gegen Mitorganisator Dominic Thiem verloren und ist damit bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Gegen den Österreicher unterlag Struff mit 4:6, 6:7 (3:7).

Für Jan-Lennard Struff ist in der Gruppenphase Schluss © SID

Den Auftakt hatte der 30-Jährige am Dienstag gegen den Russen Andrej Rublew (6:3, 4:6, 13:15) verloren. Sein anschließendes Match gegen den Norweger Casper Ruud am Mittwoch gewann er zwar (6:4, 6:4), für das Halbfinale reichte es aber nicht. Das Finale steigt am Samstag.