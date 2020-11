Struff zieht beim ATP-Masters in zweite Runde ein

Paris (SID) - Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Paris die zweite Runde erreicht. Der 30 Jahre alte Warsteiner schlug den Georgier Nikolos Bassilaschwili am Montag 6:4, 6:2. Struff, Nummer 35 der Weltrangliste, trifft im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale auf den an Nummer neun gesetzten Pablo Carreno Busta (Spanien) oder auf Hugo Gaston (Frankreich).

Jan-Lennard Struff erreicht in Paris die nächste Runde © SID

Gegen Bassilaschwili lag Struff im ersten Satz ein Break zurück, kam dann aber deutlich stärker auf. Er schnappte sich Bassilaschwilis Aufschlagspiel zum 5:4 und nutzte seinen ersten Satzball. Im zweiten Durchgang gab Struff zwar seinen ersten Service ab, zog anschließend aber auf 5:1 weg. Nach 1:25 Stunden verwandelte er bei eigenem Aufschlag seinen dritten Matchball zum Sieg.

Auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev ist in Paris am Start, er besaß in der ersten Runde ein Freilos.