Studie: Gladbach familienfreundlichster Bundesliga-Klub

Mönchengladbach (SID) - Borussia Mönchengladbach ist einer Studie zufolge erneut der familienfreundlichste Klub der Fußball-Bundesliga. Zum siebten Mal in Serie landete der fünfmalige Meister in der jährlichen Erhebung der Analysegesellschaft ServiceValue, der Goethe-Universität Frankfurt und der Welt am Sonntag mit dem Prädikat Gold auf dem ersten Platz.

Familienfreundlichster Klub: Mönchengladbach © SID

Acht Kriterien wurden bewertet, darunter die Familien- und Kinderfreundlichkeit der Mitarbeiter und das Preis-Leistungs-Verhältnis für Familien. Das Ergebnis wird auf einem Index von 0 bis 100 dargestellt, die Borussia erreichte 79,2 Punkte. Auf den Plätzen folgen Bayer Leverkusen (78), Borussia Dortmund (77,8) und Bayern München (76,5).