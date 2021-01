Stürmer Mamba wechselt aus Paderborn nach Kasachstan

Paderborn (SID) - Stürmer Streli Mamba verlässt den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn in Richtung Kasachstan. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, schließt sich der 26-Jährige, der bei den Ostwestfalen in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kam, ab sofort Meister Qairat Almaty an.

Streli Mamba zieht es nach Kasachstan © SID

Mamba war im Sommer 2019 von Regionalligist Energie Cottbus zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger gewechselt und erzielte in 24 Einsätzen fünf Tore. Aufgrund einer Verletzung zu Saisonbeginn 2020/21 spielte er beim SCP zuletzt keine Rolle mehr.