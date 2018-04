Sturm-Team mit zehn Olympiahelden zur WM

Köln (SID) - Zehn Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, sieben WM-Debütanten und drei NHL-Profis gehören zum 25-köpfigen Aufgebot des Deutschen Eishockey Bundes (DHB) bei den Titelkämpfen in Dänemark (4. bis 20. Mai). Das gab Bundestrainer Marco Sturm am Montag bekannt. "Der Kern des Vorbereitungskaders wird auch das Gerüst bei der WM bilden. Die erfahrenen Akteure aus der NHL und der DEL sind unsere Führungsspieler", sagte Sturm.

Das Team von Sturm verlor 3:4 n.V. gegen Dänemark © SID

Die Hoffnungen liegen auf Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Dennis Seidenberg (New York Islanders) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks). Nur wenige Tage nach dem Ende der spannenden Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind auch Yannic Seidenberg, Dominik Kahun und Patrick Hager vom deutschen Meister Red Bull München sowie Jonas Müller und Marcel Noebels von den Eisbären Berlin wieder gefordert.

Erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei sein werden die Torhüter Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers) und Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG). Zudem debütieren Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG), Sebastian Uvira (Kölner Haie), Marc Michaelis (Minnesota State Universitiy), Markus Eisenschmid (Laval Rocket/AHL) und Manuel Wiederer (San Jose Barracuda/AHL) bei einem großen Turnier.

"Wir fahren mit einem verjüngten Kader nach Dänemark. Einige Spieler schnuppern erstmals WM-Luft. Wir möchten weiter unter den Top-Acht-Nationen in der Weltrangliste bleiben", sagte Sturm zu den Zielen.

In den Gruppenspielen in Herning bekommt es sein Team mit Gastgeber Dänemark (4. Mai), Norwegen (6.), den USA (7.), Südkorea (9.), Lettland (12.), Finnland (13.) und Kanada (15.) zu tun. Die Vorbereitung in Dänemark beginnt am Dienstag in Herning. - Das Aufgebot im Überblick:

Torhüter: Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers), Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt)

Verteidiger: Korbinian Holzer (Anaheim Ducks), Dennis Seidenberg (New York Islanders), Oliver Mebus (Nürnberg Ice Tigers), Yannic Seidenberg (Red Bull München), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG), Moritz Müller (Kölner Haie)

Stürmer: Nicolas Krämmer (Kölner Haie), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Marcel Müller (Krefeld Pinguine), Sebastian Uvira (Kölner Haie), Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Yasin Ehliz (Nürnberg Ice Tigers), Patrick Hager (Red Bull München), Markus Eisenschmid (Laval Rocket/AHL), Manuel Wiederer (San Jose Barracuda/AHL), Marc Michaelis (Minnesota State University), Dominik Kahun (Red Bull München), Daniel Pietta (Krefeld Pinguine), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Frederik Tiffels (Wheeling Nailers/ECHL)