Sturm und Starkregen: Bielefeld-Spiel droht Absage

Bielefeld (SID) - Das Heimspiel des Tabellenführers Arminia Bielefeld in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 wird am Sonntag mit einer halben Stunde Verzögerung um 14.00 Uhr angepfiffen. Das teilten die Ostwestfalen am Sonntagmittag mit.

Noch ist nicht klar, ob Klos auf Torejagd gehen kann © SID

Zunächst hatte einiges auf eine Absage hingedeutet. Aufgrund der starken Regenfälle hatten sich Pfützen auf dem Platz auf der Alm gebildet.