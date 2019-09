Sturmwarnung: Hertha verlegt Training nach drinnen

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sein Training am Montag wegen einer Sturmwarnung nach drinnen verlegt. Das regenerative Training nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln werde nicht auf dem Platz, sondern im Kraftraum stattfinden, kündigte der Klub an. Beim 4:0 am Sonntag beim 1. FC Köln hatte der Hauptstadt-Klub seinen ersten Auswärtssieg der laufenden Saison gefeiert.