Sturz beim Motocross: Schlüsselbein-OP bei MotoGP-Pilot Dovizioso

Faenza (SID) - Der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso hat sich bei einem Motocross-Rennen das linke Schlüsselbein gebrochen und wird noch am Sonntag operiert. Dies gab das Ducati-Werksteam bekannt. Der Rennstall hofft, dass der 34-jährige Italiener durch den Eingriff beim Saisonstart am 19. Juli in Jerez/Spanien dabei sein kann.

Andrea Dovizioso bricht sich das linke Schlüsselbein © SID

Der Unfall ereignete sich auf der Strecke Monte Coralli nahe der norditalienischen Stadt Faenza. Die OP wird in Modena durchgeführt. Dovizioso, 125er-Weltmeister von 2004, war in den vergangenen drei MotoGP-Jahren jeweils hinter Marc Marquez (Spanien/Honda) Zweiter geworden.