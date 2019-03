Sturz in der Auslaufrunde: Iannone per Anhalter in die Box

Doha (SID) - MotoGP-Pilot Andrea Iannone hat sich beim WM-Auftakt in Katar einen peinlichen Ausrutscher erlaubt. Der Italiener stürzte mit seiner Aprilia in der Auslaufrunde und musste per Anhalter zur Box zurückkehren. Johann Zarco (Frankreich/KTM) war so nett, den Konkurrenten auf dem Sozius mitzunehmen.

Andrea Iannone (re.) wird von Konkurrenten mitgenommen © SID

"Andrea Iannone brauchte am Ende des Rennens auf dem Weg in die Box eine Mitfahrgelegenheit. Es ist wahrscheinlich besser, nicht zu fragen, warum", schrieb die MotoGP später bei Twitter und setzte einige Smilies hinter den Text.

Das Aprilia-Team dürfte nicht wirklich sauer über den Schaden an der Maschine gewesen sein, Neuzugang Iannone hatte zuvor auf dem Losail International Circuit als 14. immerhin zwei WM-Punkte geholt.