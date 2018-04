Stuttgart: Kerber nach Sieg gegen Kvitova im Achtelfinale

Stuttgart (SID) - Angelique Kerber hat gegen Petra Kvitova eindrucksvoll Revanche für ihre Pleite im Fed Cup genommen und ist beim WTA-Turnier in Stuttgart als zweite Deutsche ins Achtelfinale eingezogen. Die Kielerin gewann drei Tage nach ihrer Niederlage im Halbfinale des Nationenwettbewerbs ihr erneutes Duell mit der Tschechin 6:3, 6:2. Am Sonntag hatte Kerber an selber Stelle noch in zwei Sätzen klar das Nachsehen gehabt.

Angelique Kerber steht beim WTA-Turnier im Achtelfinale © SID

Damit folgte die 30-Jährige Vorjahressiegerin Laura Siegemund, die am Vortag Barbora Strycova bezwungen hatte und nun auf die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe trifft, in die Runde der letzten 16. Nächste Gegnerin der früheren Weltranglistenersten Kerber ist die Estin Anett Kontaveit. Carina Witthöft (Hamburg), als Lucky Loser der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht, schied nach einer 3:6, 2:6-Auftaktpleite gegen die Kasachin Sarina Dijas aus.

Am Vortag hatten Antonia Lottner (Düsseldorf) gegen die 15-jährige Marta Kostjuk (Ukraine) und überraschend auch die deutsche Nummer eins Julia Görges (Bad Oldesloe) gegen die tschechische Qualifikantin Marketa Vondrousova ihre Erstrunden-Matches verloren. Kerber und Siegemund sind damit bei dem mit 816.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier als letzte der insgesamt fünf deutschen Teilnehmerinnen im Rennen um den Titel.

Die Siegerin erhält bei der 41. Auflage des Events, das in den vergangenen zehn Jahren neunmal von den Spielerinnen zum besten Turnier der Tour gewählt worden war, ein Preisgeld in Höhe von 140.193 Dollar sowie einen Sportwagen des Hauptsponsors. Zum Favoritenkreis im hochkarätigen Starterfeld zählen unter anderem die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) und Wimbledonchampion Garbine Muguruza (Spanien).