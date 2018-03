Stuttgart ohne Baumgartl gegen HSV

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht Hamburger SV auf Timo Baumgartl verzichten. Der Innenverteidiger steht nach seiner leichten Gehirnerschütterung nicht im Kader. Das gab der Aufsteiger am Karfreitag per Twitter bekannt. Baumgartl hatte schon die Spiele gegen RB Leipzig (0:0) und beim SC Freiburg (2:1) verpasst.