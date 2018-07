Stuttgart schlägt Reutlingen im ersten Test

Reutlingen (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat im ersten Testspiel seiner Saisonvorbereitung einen lockeren Sieg eingefahren. Beim Fünftligisten SSV Reutlingen gewann die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut am Freitag mit 4:0 (2:0). Ex-Nationalspieler Dennis Aogo (18.), Anastasios Donis (43.), Chadrac Akolo (80.) und Marcin Kaminski (84.) trafen im Stadion an der Kreuzeiche für den Tabellensiebten der vergangenen Bundesligasaison.

Testspiel: Dennis Aogo bringt die Schwaben in Führung © SID

Das erste Pflichtspiel bestreitet der VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Hansa Rostock am 18. August (20.45 Uhr), acht Tage später geht es in der Liga zum FSV Mainz 05 (15.30 Uhr).