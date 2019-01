Stuttgart verlängert Ausleihe von Ofori mit New York

Stuttgart (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat die Leihe von Mittelfeldspieler Ebenezer Ofori an den US-amerikanischen Klub New York City FC bis zum Jahresende verlängert. Der 23 Jahre alte ghanaische Nationalspieler ist seit Februar vergangenen Jahres an den Klub aus der Major League Soccer (MLS) ausgeliehen und kam in 29 Partien zum Einsatz.