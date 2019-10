Stuttgarts Badstuber für zwei Ligaspiele gesperrt

Stuttgart (SID) - Holger Badstuber wird dem Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart nach seinem Platzverweis und der darauffolgenden Schiedsrichter-Beleidigung im Punktspiel gegen Holstein Kiel für zwei Partien fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte gegen den Verteidiger neben der obligatorischen Ein-Spiel-Sperre für die Gelb-Rote Karte noch ein zusätzliche Sperre für ein weiteres Spiel. Darüber hinaus muss Badstuber eine Geldstrafe von 8000 Euro bezahlen.

Zwei Spiele Sperre für Abwehrspieler Holger Badstuber © SID

Damit müssen die Schwaben am Samstag (13.00 Uhr) im Topspiel beim Hamburger SV sowie gegen Dynamo Dresden am 3. November (13.30 Uhr/beide Sky) auf den Ex-Nationalspieler verzichten. In der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals beim HSV ist er hingegen spielberechtigt. Badstuber beziehungsweise der Verein stimmten dem Urteil nach DFB-Angaben zu, es ist damit rechtskräftig.

Der 30-Jährige hatte beim überraschenden 0:1 der Stuttgarter am Sonntag gegen Kiel in der 53. Minute Gelb-Rot gesehen. Als er vom Platz ging, schimpfte Badstuber vulgär in Richtung der Unparteiischen ("Ihr seid Muschis geworden!") - gut hörbar für die TV-Zuschauer über die Platzmikrofone. Via Twitter entschuldigte er sich später für die Entgleisung.