Suarez weiter positiv: Einsatz gegen Bayern unwahrscheinlich

Köln (SID) - Uruguays Stürmerstar Luis Suarez von Atletico Madrid wird dem spanischen Fußball-Topklub Atletico Madrid im Champions-League-Duell mit Rekordmeister Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. Der 33-Jährige fehlt im Spieltagskader Atleticos, weil er am Montag erneut positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In Diego Costa (Venenthrombose) fällt bei Atletico ein weiterer Stürmer derzeit aus.

Atletico hat die Hoffnung auf einen Suarez-Einsatz im Wanda Metropolitano jedoch noch nicht endgültig aufgegeben. "Dieses Virus ist seltsam. Wenn er morgen negativ getestet wird, kann er zur Verfügung stehen", sagte Trainer Diego Simeone am Montag.