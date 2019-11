Südafrika zum dritten Mal Rugby-Weltmeister

Yokohama (SID) - Südafrika ist zum dritten Mal Rugby-Weltmeister. Die Springboks gewannen am Samstag im WM-Finale in Yokohama/Japan hochverdient 32:12 (12:6) gegen England und sicherten sich nach 1995 sowie 2007 wieder den Webb Ellis Cup. England verlor zum dritten Mal ein WM-Finale und verpasste den nach 2003 zweiten Titel.

Südafrika gewann das WM-Finale gegen England mit 32:12 © SID

Titelverteidiger Neuseeland, Sieger der beiden vorigen Weltmeisterschaften 2011 und 2015, war im Halbfinale an England gescheitert. Die "All Blacks" sicherten sich durch ein 40:17 am Freitag im kleinen Finale gegen Wales immerhin noch Bronze.