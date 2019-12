Südkorea vor Duell mit DHB-Frauen weiter ungeschlagen

Köln (SID) - Südkorea geht bei der Handball-WM der Frauen in Japan ungeschlagen in das letzte Vorrundenspiel der Gruppe B am Freitag (11.00 Uhr) gegen Deutschland. Die Asiatinnen feierten gegen Australien mit 34:17 (18:10) ihren dritten Sieg im vierten Spiel. Erfolgreichste Werferin für den Weltmeister von 1995, der im bisherigen Turnierverlauf nur in seinem zweiten Gruppenspiel beim 26:26 gegen Ex-Champion Dänemark einen Punkt abgegeben hat, war Lee Mi-Gyeong mit fünf Treffern.

Südkorea hält sich bei der Handball-WM schadlos © SID

Die deutsche Mannschaft spielt am Mittwoch um 11.00 Uhr gegen Frankreich. Ihre vorherigen drei Vorrundenbegegnungen hat die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gewonnen.