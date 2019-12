Süle hat EM trotz Kreuzbandriss im Blick: "Ich weiß, dass ich es schaffen werde"

München (SID) - Trotz seines Kreuzbandrisses glaubt Fußball-Nationalspieler Niklas Süle (24) an eine Teilnahme an der EM im kommenden Sommer. "Ich weiß, was kommen wird und ich weiß, dass ich es schaffen werde", sagte der Abwehrchef von Rekordmeister Bayern München am Sonntag bei einem Besuch des Fanklubs Rollwagerl 93. Süle hatte sich die schwere Verletzung im linken Knie am 19. Oktober zugezogen. Er sei jedoch "sehr glücklich mit meinem Knie und dem Heilungsverlauf".

EM-Teilnahme trotz Verletzung im Blick: Niklas Süle © SID

In der Saison 2014/15 hatte der damals 19-Jährige noch als Profi der TSG Hoffenheim ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitten. "Ich weiß, was auf mich zukommt und was für ein langer und harter Weg das ist", sagte Süle. "Es gibt Tage, da denkst du: Warum machst du den ganzen Scheiß", ergänzte er, aber es gebe "nichts Geileres", als es "allen anderen zu zeigen, die sagen: 'Der schafft es eh nicht zur EM'".

Das deutsche Team bestreitet sein erstes EM-Spiel in München am 16. Juni gegen Frankreich, vier Tage später geht es gegen Portugal, Süle hat diese Termine fest im Blick. "Ich arbeite jeden Tag dafür, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann, und dass ich hoffentlich so ein geiles Erlebnis wie die EM erleben darf und werde", sagte er.