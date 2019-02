Super-Bowl-Champion Edelman opfert Bart für 10.000 Dollar

New York (SID) - Der frischgebackene Super-Bowl-Champion Julian Edelman hat sich für 10.000 Dollar von seinem Play-off-Bart getrennt. US-Moderatorin Ellen DeGeneres durfte den Footballprofi von den New England Patriots in ihrer TV-Show vor laufender Kamera rasieren und spendete im Gegenzug die Summe für karitative Zwecke.

Edelman lässt sich für karitativen Zweck rasieren © SID

Wide Receiver Edelman, der am vergangenen Sonntag mit New England das NFL-Finale gegen die Los Angeles Rams gewonnen hatte (13:3), war danach erleichtert. Essen mit dem buschigen Vollbart sei "ein Albtraum" gewesen: "Ich musste mich manchmal danach duschen."