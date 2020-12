Super-Bowl-Champion Kansas sichert sich Platz eins in der AFC

Köln (SID) - Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs hat sich in der US-Football-Profiliga NFL den ersten Platz in der AFC gesichert und damit in der ersten Play-off-Runde ein Freilos. Die Chiefs besiegten die Atlanta Falcons 17:14 und holten damit im 15. Saisonspiel den 14. Erfolg. Die einzige Niederlage gab es Mitte Oktober gegen die Las Vegas Raiders.