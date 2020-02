Super Bowl: Erstmals seit fünf Jahren gestiegenes TV-Interesse in den USA

Los Angeles (SID) - Der Sieg der Kansas City Chiefs im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers (31:20) hat in den USA erstmals seit fünf Jahren wieder für gestiegenes Interesse vor den Bildschirmen gesorgt. Wie das Marktforschungsunternehmen Nielsen bekannt gab, verfolgten im Schnitt über 102 Millionen Menschen am Sonntag (Ortszeit) die Übertragung des Senders Fox aus Miami im US-Fernsehen oder im Stream.

Im Vorjahr hatten durchschnittlich 100,7 Millionen Menschen in den USA den sechsten Super-Bowl-Triumph der New England Patriots (13:3 gegen die Los Angeles Rams) gesehen. Seit dem Super Bowl im Februar 2015 (über 114 Millionen) waren die Zuschauerzahlen in Amerika zuvor stets gesunken.