Super Bowl: St. Brown setzt auf die Rams

Green Bay (SID) - Der deutsche NFL-Profi Equanimeous St. Brown glaubt nicht an den nächsten Meisterschaftsring für Quarterback Tom Brady und die New England Patriots. "Die Rams werden gewinnen", sagte der Wide Receiver der Tageszeitung "Die Welt" vor dem Super Bowl zwischen den Patriots und den Los Angeles Rams am Montag (0.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN).

Equanimeous St. Brown steht im Aufgebot der Packers © SID

Der Finaleinzug der Rams war von einer kapitalen Schiedsrichter-Fehlentscheidung begleitet worden, anschließend entbrannte eine Diskussion über die Schiedsrichter in der NFL. "Ich finde, Schiedsrichter sollten bei so einem Fall nachträglich eine Strafe bekommen", sagte St. Brown. Die Referees hatten eine verbotene "Pass Interference" übersehen. "Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben", sagte der Passempfänger von den Green Bay Packers.

Der 22-Jährige, der in zwölf Spielen der US-Liga zum Einsatz kam und 21 der 36 zu ihm geworfenen Pässe fing, hatte in seiner ersten NFL-Saison den Einzug in die Play-offs verpasst. "Für mich persönlich lief es ganz gut, aber ich denke, es gibt noch vieles, das ich verbessern kann, und zwar in allen Bereichen", sagte St. Brown.