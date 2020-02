Super-Bowl-Triumph: Mahomes in Disney World, Kansas City feiert Chiefs am Mittwoch

Köln (SID) - Die erste Parade hat Patrick Mahomes bereits hinter sich: Gemeinsam mit Micky Maus winkte der Quarterback von Super-Bowl-Gewinner Kansas City Chiefs von einem Wagen, der durch Disney World fuhr. Für Mahomes ging damit ein großer Traum in Erfüllung. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte er. Schon mit 17 hatte der wertvollste Spieler (MVP) des Finales via Twitter davon geträumt.

Am Mittwoch findet in Kansas City die Siegesfeier statt © SID

"Als ich diesen Tweet abgesetzt habe, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, was das bedeutet", so Mahomes. "Es ist eines der besten Gefühle meines Lebens." Die große Siegesfeier für die Chiefs in der Heimat inklusive zweistündiger Parade durch die Stadt steigt am Mittwoch. Das teilte Bürgermeister Quinton Lucas am Tag nach dem 31:20-Triumph gegen die San Francisco 49ers in Miami mit - und konnte sich einen Seitenhieb in Richtung US-Präsident Donald Trump nicht verkneifen.

Lucas lud nämlich per Twitter auch die Popstars Jennifer Lopez und Shakira, die beide in der Halbzeit des Football-Spektakels aufgetreten waren, zu den Feierlichkeiten ein, mit dem Hinweis: "Ich hoffe, wir sehen uns bald in #KansasCity (das größere in Missouri)." Trump hatte den Chiefs nach dem Spiel ebenfalls via Twitter zum zweiten Super-Bowl-Triumph gratuliert und dabei geografische Schwächen offenbart.

"Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganzen USA so gut vertreten", schrieb Trump, obwohl das Team im Bundesstaat Missouri angesiedelt ist. Direkt hinter der Grenze zu Kansas liegt die deutlich kleinere gleichnamige Schwesterstadt. Später löschte er den Tweet und schickte eine neue, korrigierte Version.