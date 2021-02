Super-G auf der Kandahar: Kriechmayr siegt, Baumann nach Rang zehn optimistisch

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die deutschen Skirennläufer haben im letzten Rennen vor der WM in Cortina d'Ampezzo die angestrebten Top-Platzierungen knapp verpasst. Beim Super-G auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen belegten Romed Baumann (Kiefersfelden) und Andreas Sander (Ennepetal) am Tag nach dem schweren Sturz von Mannschaftskollege Josef Ferstl (Hammer) die Plätze 10 und 13. Simon Jocher (Partenkirchen) sicherte sich mit einem respektablen 18. Rang wohl das WM-Ticket.

Romed Baumann fährt im Super-G auf Rang 10 © SID

Das Rennen gewann der Österreicher Vincent Kriechmayr vor seinem Mannschaftskollegen Matthias Mayer (+0,17 Sekunden) und dem Schweizer Marco Odermatt (+0,49). Hinter dem Podest ging es in dem schnell gesteckten Kurs sehr eng zu: Baumann etwa fehlten bei schwierigen Bedingungen auf der seifigen Kandahar nur 0,29 Sekunden zu Platz drei. Sander lag 0,45 Sekunden hinter dem Podest.

Baumann blickte am Samstag entsprechend optimistisch auf die WM, die für die Männer am Dienstag (13.00 Uhr/live in der ARD und Eurosport) mit dem Super-G beginnt. "Heute hat mir das Hundertstelglück gefehlt, aber in drei Tagen haben wir ein wichtiges Rennen, und dann ist das Glück auf meiner Seite", sagte der 35 Jahre alte Routinier im ZDF und betonte: "Wenn ich fehlerfrei fahre, reicht's für die Top Ten, und vielleicht geht mir dann mal eine Granate auf."

Am Montag werden die WM-Wettbewerbe (bis 21. Februar) mit der Kombination der Frauen (11.00 Super-G/14.30 Uhr Slalom) eröffnet. Am Dienstag startet vor dem Super-G der Männer zunächst auch der Super-G der Frauen (10.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport).