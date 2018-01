Super-G in Kitzbühel: Startzeit und Streckenführung geändert

Kitzbühel (SID) - Aufgrund der Witterungsprognose und der Streckenverhältnisse in Kitzbühel hat die Jury Anpassungen für das Weltcuprennen im Super-G der Männer am Freitag beschlossen. Der Start wurde um eineinhalb Stunden auf 13.00 Uhr nach hinten verschoben. Weiter wurde die Streckenführung verändert, um für die legendäre Abfahrt auf der Streif am Samstag den unteren Teil der Strecke zu schonen. Gestartet wird der Super-G im Streckenabschnitt Mausefalle, Ziel ist im Bereich Oberhausberg.