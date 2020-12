Super-G von St. Moritz nach Crans Montana verlegt

München (SID) - Im alpinen Weltcup-Kalender gibt es eine weitere Änderung. Eines der beiden Anfang Dezember wetterbedingt ausgefallenen Super-G-Rennen der Frauen soll nun am 24. Januar (Sonntag) in Crans Montana ausgetragen werden. Das teilte der Weltverband FIS mit.

Super-G nach Crans Montana verlegt © SID

Die beiden dort geplanten Abfahrten wurden jeweils um einen Tag nach vorne verschoben. Wann das Rennen am Freitag (22. Januar) gestartet wird, ist noch offen. Die zweite Abfahrt am Samstag (23.1.) beginnt um 10.00 Uhr, der Super-G am Sonntag um 11.30 Uhr.