Superbike-WM: Folger gibt mit Wildcard Debüt

Köln (SID) - Der frühere MotoGP-Pilot Jonas Folger (27) gibt sein Debüt in der Superbike-WM. Auf der sechsten Station der Weltmeisterschaft für seriennahe Motorräder in Barcelona (18. bis 20. September) geht der Yamaha-Fahrer aus Oberbergkirchen mit einer Wildcard an den Start.

Ex-MotoGP-Fahrer Folger feiert Debüt bei Superbike-WM © SID

"Ich bin wirklich glücklich, dass ich mein Debüt in der Superbike-WM feiere. Es ist eine sehr interessante Klasse und ich fahre sehr gerne auf 1000er-Motorrädern", sagte Folger: "Nachdem ich so lange Zeit nicht mehr in der Weltmeisterschaft gefahren bin, freue ich mich wirklich darauf."

Folger hatte am vergangenen Wochenende in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) beide Rennen in Assen/Niederlande gewonnen. Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger war 2017 beim Highlight seiner bisherigen Karriere in der Königsklasse MotoGP Zweiter geworden - im Heimrennen auf dem Sachsenring. Folger will im kommenden Jahr unbedingt wieder in einer WM starten.