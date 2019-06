Superbike-WM: Rea rückt an Bautista heran

Misano Adriatico (SID) - Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Großbritannien) darf nach dem Rennwochenende in Misano wieder verstärkt auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hoffen. An der italienischen Adriaküste gewann der Kawasaki-Pilot die beiden Hauptrennen am Samstag und Sonntag und holte zudem den fünften Platz im Sprint. WM-Spitzenreiter Alvaro Bautista (Spanien/Ducati) gewann zwar den Sprint, musste sich aber in den wertvolleren Hauptrennen mit den Rängen drei und 14 begnügen.

Feierte in Imola seinen ersten Saisonsieg: Jonathan Rea © SID

In der Gesamtwertung hat der langjährige MotoGP-Pilot Bautista mit 330 Zählern nun nur noch 16 Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger (314). Sandro Cortese (Berkheim) holte im ersten Rennen den ordentlichen siebten Platz, in Lauf zwei am Sonntag kam er dann nicht über Rang 15 hinaus.

Einen bitteren Verlauf nahm für den Yamaha-Piloten der Sprint. Cortese startete aus der ersten Reihe und lag lange auf Kurs für sein erstes Podest in der Superbike-WM, dann verlor er vier Runden vor Schluss jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und schied aus. Cortese ist mit 93 Punkten Zehnter der Gesamtwertung.

BMW-Pilot Markus Reiterberger (Obing) belegte in den Hauptrennen die Plätze 15 und elf und stockte sein Punktekonto damit ebenfalls auf. Der 25-Jährige (56 Zähler) ist 13. im Klassement. Nächste Station der Superbike-WM ist am 6. und 7. Juli der britische Donington Park.