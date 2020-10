Superbike-WM: Rekordweltmeister Rea holt sechsten Titel in Serie

Köln (SID) - Rekordchampion Jonathan Rea hat zum sechsten Mal in Folge den Titel in der Superbike-WM geholt. Beim Saisonfinale der Weltmeisterschaft für seriennahe Motorräder in Estoril/Portugal reichte dem Kawasaki-Piloten aus Großbritannien im ersten von zwei Hauptrennen am Samstag ein vierter Platz, um vorzeitig alles klar zu machen.

Zum sechsten Mal am Stück Weltmeister: Jonathan Rea © SID

Rea (33), seit 2015 stets Weltmeister, ist mit 353 Punkten nicht mehr einzuholen. Sein ärgster Verfolger Scott Redding (Großbritannien/Ducati) schied am Samstag aus und hat 281 Punkte auf dem Konto.

Einziger deutscher Fixstarter in der laufenden Saison war Sandro Cortese (Berkheim). Der frühere Moto3-Weltmeister erholt sich derzeit von den Folgen eines schweren Sturzes Ende August im portugiesischen Portimao.