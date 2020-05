Superbike-WM in Oschersleben abgesagt

Köln (SID) - Die Superbike-WM kehrt in diesem Jahr doch nicht nach Oschersleben zurück. WM-Vermarkter Dorna sagte am Donnerstag das vom 31. Juli bis 2. August 2020 geplante Rennwochenende der Motorradserie wegen der Coronakrise ab. In Deutschland sind Großveranstaltungen bis Ende August verboten.

Die Superbike-WM in Oschersleben wurde abgesagt © SID

"Nach der Untersuchung mehrerer Szenarien muss das deutsche Rennen leider abgesagt werden. Alle Beteiligten arbeiten nun an einer Lösung für 2021", teilten die Veranstalter mit. Sandro Cortese, Scott Redding und Co. sollen an dem Wochenende nun vorbehaltlich der Zustimmung der spanischen Regierung in Jerez starten.

Die Rennstrecke in Sachsen-Anhalt war bereits zwischen 2000 und 2004 Teil der Superbike-WM. Vom Debütjahr der Rennserie 1988 bis einschließlich 2013 wurde jährlich mindestens auf einer deutschen Strecke gefahren. Das bislang letzte deutsche Rennen fand 2017 auf dem Lausitzring statt.