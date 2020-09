Supercup: Kiel und Flensburg kämpfen um ersten Titel der Saison

Düsseldorf (SID) - Bei der Anreise am Vormittag nähern sich der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt harmonisch an, beim richtigen Kräftemessen am Abend geht es dann im Kampf um den ersten Titel der neuen Saison aber zur Sache. Der Handball-Supercup bildet am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky Sport News) in Düsseldorf nach monatelanger Corona-Zwangspause den Auftakt der nationalen Spielzeit.

Die beiden Nordrivalen reisen am Samstagvormittag gemeinsam mit einer Chartermaschine vom dänischen Flughafen Sönderborg nach Düsseldorf und nach der Partie von Köln aus auch gemeinsam wieder zurück. Die Kosten des Fluges werden auf beide Schultern verteilt.

Im Spiel werden die beiden Teams aber nicht gemeinsame Sache machen. Rekordchampion und "Corona-Meister" Kiel peilt seinen bereits zehnten Titel an, für Vorjahressieger Flensburg geht es im 102. schleswig-holsteinischen Landesderby um den vierten Triumph im Supercup. Bis zu 2640 Zuschauer dürfen im ISS-Dome dabei sein, die zugelassene Kapazität wird aber wohl nicht voll ausgeschöpft.

Die SG von Trainer Maik Machulla geht nach dem 29:28-Sieg in der Champions-League-Gruppenphase bei Paris St. Germain mit breiter Brust in das Duell, der THW kassierte beim 27:35 gegen den HBC Nantes vor den eigenen Fans hingegen eine böse Klatsche. Für Trainer Filip Jicha war der Auftritt seines Teams "ein Schlag ins Gesicht".

Alfred Gislason, der frühere Erfolgscoach der Kieler, erwartet trotz der jüngst unterschiedlichen Ergebnisse beider Teams ein ausgeglichenes Duell. "Beide Mannschaften sind komplett auf Augenhöhe", sagte der heutige Bundestrainer. "Das ist direkt eine erste Standortbestimmung. Alle Handballer haben eine schwierige Zeit hinter sich. Ich freue mich riesig, dass es wieder losgehen kann."

Sollte die Partie nach 60 Minuten nicht entschieden sein, wird es keine Verlängerung geben. Dann wird der Supercup im Siebenmeterwerfen entschieden.