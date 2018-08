Supercup: Sevilla droht mit Beschwerde vor Duell mit Barca

Tanger (SID) - Der FC Sevilla hat vor dem spanischen Fußball-Supercup am Sonntagabend gegen Meister FC Barcelona mit einer Beschwerde gedroht. Falls die Katalanen mehr als drei Spieler aus Nicht-EU-Staaten einsetzen sollte, könnte Sevilla gegem diese "unangemessene Aufstellung" protestieren. Das gab der Klub am Sonntag bekannt.

Supercup: Barcelona in der Vorbereitung für das Duell © SID

Der spanische Fußball-Verband RFEF hatte am Samstag mitgeteilt, dass anders als in der Liga die Beschränkung auf drei Kaderspieler aus Nationen außerhalb der EU nicht zur Geltung käme. "Der FC Sevilla ist überrascht über die Mitteilung der RFEF 24 Stunden vor dem Supercup", schrieb der Verein in einer Mitteilung: "Die juristische Abteilung beschäftigt sich mit dieser Angelegenheit."

Die Barcelona-Neuzugänge Malcom, Arthur (beide Brasilien) und Arturo Vidal (Chile) werden höchstwahrscheinlich die drei Nicht-EU-Spieler sein, jedoch reiste der brasilianische Innenverteidiger Marlon ebenfalls mit ins marokkanische Tanger, wo der Supercup ausgetragen wird.