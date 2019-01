Superstar Harden wirft Houston im Topspiel beim NBA-Champion zum Sieg

Oakland (SID) - Dank Basketball-Superstar James Harden haben die Houston Rockets das Topspiel der NBA bei Meister Golden State Warriors für sich entschieden. Harden warf knapp drei Sekunden vor Ende der ersten Verlängerung den entscheidenden Dreier zum 135:134. Der 29-jährige Harden, der zum fünften Mal in Folge über 40 Punkte erzielte, war mit 44 Zählern erneut bester Werfer seines Teams.

Wirft Houston zum Sieg: James Harden © SID

Für den Meister, der zwischenzeitlich mit 20 Punkten führte, war Stephen Curry mit 35 Zählern am treffsichersten. Rookie Isaiah Hartenstein kam bei den Rockets nicht zum Einsatz. Die Rockets, die den sechsten Sieg in Folge feierten, liegen mit 22 Siegen und 15 Niederlagen in der Western Conference einen Platz hinter den Warriors (25:14) auf dem vierten Rang.