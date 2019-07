Suttner bleibt in Düsseldorf

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Linksverteidiger Markus Suttner fest an sich gebunden. Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 32-Jährige einen Vertrag für die kommende Saison. In der Winterpause war Suttner vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zunächst an die Fortuna ausgeliehen worden.

Markus Suttner wechselt fest zu Fortuna Düsseldorf © SID

"Markus Suttner hat in der Rückrunde der abgelaufenen Saison bereits gezeigt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt", sagte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel: "Es ist ein großer Vorteil, dass eine Eingewöhnungszeit von beiden Seiten nicht nötig sein wird, weil sich alle Beteiligten schon sehr gut kennen und schätzen."