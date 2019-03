Syndesmoseriss: Schalker Caligiuri fällt vier bis sechs Wochen aus

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Abstiegskampf vier bis sechs Wochen auf Daniel Caligiuri verzichten. Der 31-Jährige erlitt bei der 2:4-Niederlage am Freitag bei Werder Bremen entgegen erster Befürchtungen zwar keinen Wadenbeinbruch, aber einen Riss der vorderen Syndesmose. Das gaben die Königsblauen am Samstagnachmittag bekannt. Caligiuri war in der 87. Minute durch Salif Sane ersetzt worden.

Schalke 04 muss vorerst ohne Daniel Caligiuri auskommen © SID

Wegen anhaltender Leistenbeschwerden fällt vorerst auch Mittelfeldspieler Omar Mascarell aus. Der Spanier wird deshalb behandelt und sich in den nächsten Tagen weiteren Untersuchungen bei Spezialisten in Berlin unterziehen. Der 26-jährige, im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet, hat in dieser Saison erst sieben Bundesligaspiele für die Gelsenkirchener bestritten, davon nur zwei über 90 Minuten.