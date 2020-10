THW Kiel kassiert deutliche Pleite in Wetzlar

Wetzlar (SID) - Rekordmeister THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga eine heftige Klatsche kassiert und musste bereits am dritten Spieltag die erste Saison-Niederlage hinnehmen. Das Team von Trainer Filip Jicha unterlag nach schwacher Offensivleistung bei der HSG Wetzlar auch in der Höhe verdient 22:31 (11:18). Für die Kieler war es die erste Bundesliga-Pleite seit Dezember 2019. Auch damals verloren die Zebras gegen Wetzlar.

Deutliche Niederlage für Kiel und Trainer Filip Jicha © SID

Vor 800 Zuschauern diktierten die Hessen von Beginn an das Spiel, nach nicht einmal sieben Minuten lag Wetzlar 6:1 vorne. Kiel fehlten ohne den weiter verletzten Topstar Sander Sagosen die Ideen und Mittel gegen die starke Abwehr der HSG, zudem wuchs Wetzlars Torwart Till Klimpke über sich hinaus.

In der zweiten Halbzeit war Kiel besser im Spiel, ohne aber die gewohnte Dominanz zu zeigen. Wetzlar blieb konzentriert im Abschluss und ließ den Favoriten nicht mehr herankommen. Am Ende spielte sich Wetzlar gar in einen kleinen Rausch.