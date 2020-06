TSG Hoffenheim spielt weiterhin in der PreZero Arena

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim spielt mindestens bis zum 30. Juni 2025 in der PreZero Arena. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bleibt der Umweltdienstleister Namensgeber des Stadions in Sinsheim. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe (Lidl/Kaufland), mit der Hoffenheim die strategische Partnerschaft vorzeitig bis 2025 verlängert hat. Seit 2019 ist das Unternehmen Namensgeber der Spielstätte.