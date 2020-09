TSG-Profi Akpoguma läuft künftig für Nigeria auf

Sinsheim (SID) - Der in Deutschland geborene Abwehrspieler Kevin Akpoguma vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim spielt zukünftig für die Nationalmannschaft Nigerias. "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich bereits Erfahrungen auf internationalem Niveau mit der TSG gesammelt habe und fühle mich bereit, für mein Vaterland zu spielen", sagte der 25 Jahre alte Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers den TSG-Klubmedien.

Kevin Akpoguma (l) läuft künftig für Nigeria auf © SID

Akpoguma hatte in seiner Jugend die Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen, für die A-Nationalmannschaft reichte es aber nicht.