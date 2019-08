TSG-Trainer Schreuder peilt ersten Bundesligasieg an

Sinsheim (SID) - Alfred Schreuder peilt seinen ersten Punktspielsieg als Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim an. "Die Jungs sind positiv drauf", sagte der 46-Jährige vor dem Spiel am Samstag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky). Trotz der Niederlage am ersten Spieltag bei Eintracht Frankfurt (0:1) will Schreuder, der auf Andrej Kramaric, Benjamin Hübner und wohl auch auf Steven Zuber verzichten muss, seine Schützlinge "dominant und aggressiv" sehen.

Schreuder muss auf Kramaric, Hübner und Zuber verzichten © SID

Ab dem Spiel am Samstag werden die Partien in Sinsheim endgültig klimaneutral sein. Auch die Anreise des Gegners und der Schiedsrichter werden durch ein Aufforstungs-Programm in Uganda ausgeglichen.