TSG verlängert mit Otto - und leiht ihn erneut aus

Sinsheim (SID) - Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim glauben weiter an das Potenzial von Stürmer David Otto. Die Kraichgauer haben den ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag mit dem 21-Jährigen um zwei Jahre verlängert, leihen den Angreifer aber wie in der vergangenen Spielzeit auch für die kommende Saison an den Zweitligisten FC Heidenheim aus.