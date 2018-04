TSV Herrsching bleibt der Volleyball-Bundesliga erhalten

Herrsching am Ammersee (SID) - Der bayrische TSV Herrsching hat seine größten finanziellen Probleme überwunden und wird auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Bundesliga an den Start gehen. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber mit dem heutigen Stand können wir diese Entscheidung guten Gewissens treffen", sagte Geschäftsführer Fritz Frömming.

Der TSV Herrsching darf auch im kommenden Jahr jubeln © SID

Insgesamt wurden knapp 40.000 Euro durch Crowdfunding eingenommen, außerdem konnten zwei neue Sponsoren gewonnen werden. "Die Menschen und die Region haben gezeigt, dass sie erste Liga in der Region haben wollen", freute sich Marketingmanager Andre Bugl.

Herrsching belegte in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga Platz sechs, im Viertelfinale der Play-offs gegen United Volleys RheinMain steht es 1:1.