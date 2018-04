TTF Ochsenhausen im Finale der Tischtennis-Bundesliga

Fulda (SID) - Die TTF Ochsenhausen sind als erstes Team ins Finale der Tischtennis-Bundesliga eingezogen. Der dreimalige deutsche Meister feierte beim 3:1 am Samstag gegen TTC Fulda-Maberzell im zweiten Play-off-Halbfinale (best of three) den zweiten Sieg. Ochsenhausen hatte bereits am vergangenen Sonntag 3:1 bei den Osthessen gewonnen.

Simon Gauzy mit Ochsenhausen im Finale der Bundesliga © SID

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf mit dem Weltranglistenzweiten Timo Boll kann am Sonntag (15.00 Uhr) mit einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken ebenfalls den Finaleinzug perfekt machen.