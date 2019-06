TV-Quoten: DFB-Männer Tagessieger vor den Frauen

Köln (SID) - Im Schnitt 7,10 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend bei RTL das 2:0 (1:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Weißrussland verfolgt. Der Marktanteil (MA) betrug 27,6 Prozent. In der Spitze schauten bis zu 8,24 Millionen Fans zu.

Neuer, Draxler & Co setzten sich in Weißrussland durch © SID

Die erste Halbzeit in Borissow hatten beim Kölner Privatsender durchschnittlich 6,23 Millionen Fans (Marktanteil 23,8 Prozent) gesehen, in der zweiten Halbzeit erhöhte sich die Reichweite auf 7,9 Millionen Zuschauer (MA: 31,1 Prozent).

Den starken Start des viermaligen Weltmeisters in die Qualifikation für die EM 2020 gegen die Niederlande (3:2) hatten im März noch knapp zwölf Millionen Zuschauer verfolgt.

Den erfolgreichen WM-Auftakt der deutschen Fußballerinnen gegen China (1:0) sahen in der ARD indes durchschnittlich 4,38 Millionen Zuseher, der Marktanteil betrug 33,8 Prozent. Zum zweiten Spiel in der deutschen Gruppe B zwischen Spanien und Südafrika (3:1) im Anschluss schalteten im Schnitt noch 2,56 Millionen ein, was einen Marktanteil von 16,1 Prozent bedeutete.