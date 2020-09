Tampa Bay Lightning im NHL-Halbfinale

Tampa (SID) - Tampa Bay Lightning hat beim Finalturnier der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das Play-off-Halbfinale erreicht. Der schwedische Verteidiger Victor Hedman entschied das fünfte Spiel der best-of-Seven-Serie gegen die Boston Bruins in der Nacht zum Dienstag mit dem Siegtor zum 3:2 in der zweiten Verlängerung. Die Serie in Toronto endete 4:1 für Tampa.

Victor Hedman traf zum Sieg © SID

Die Lightning sind damit im Finale der Eastern Conference ein potenzieller Gegner für Torhüter Thomas Greiss und Stürmer Tom Kühnhackl. Das deutsche Duo führt mit den New York Islanders gegen die Philadelphia Flyers in der Parallel-Serie 3:1.